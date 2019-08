Huawei enthüllt eigenes Betriebssystem HarmonyOS

HarmonyOS soll Open Source werden

Huawei will nun die erste Version seines eigenen Betriebssystems in China noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. In den kommenden Jahren sollen Produkte wie Smartwatches und intelligente Lautsprecher dazukommen. Das System werde auf Open Source basieren, also auf einem öffentlichen Quellcode, sagte Yu. Das Unternehmen wolle ein globales Betriebssystem schaffen, das „nicht nur von Huawei genutzt wird“.