„Bergrettungs-Taxi“ für sturzbetrunkenen E-Biker

Hat da jemand auf einer Alm einen über den Durst getrunken? Es scheint zumindest so. Ereignet hat sich der Unfall am Samstagabend, gegen 19 Uhr. Der 53-jährige Einheimische fuhr mit seinem Elektro-Mountainbike am Nockhofweg, der von der Muttereralm ins Tal führt.