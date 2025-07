Kirchtags-Appell: „Lasst die Jagdmesser daheim“

Alkoholfreier Bereich in der Kinderzone?

Gemeinderat René M. Kopeinig von „Verantwortung Erde“ hat wenige Tage vor dem Bieranstich wiederum eine ganz andere Kirchtags-Idee auf den Tisch gebracht: Er spricht sich für einen Bereich in der Kinderzone aus, in dem kein Alkohol ausgeschenkt wird – stattdessen regionale Speisen angeboten werden. „So könnte der Kirchtag das klare Signal setzen, dass er alle Menschen willkommen heißt – egal wie sie feiern möchten“, so Kopeinig.