Zwei Neue haben Sturms Sportchef überzeugt!

Für Michael Parensen hat ein neuer Goalie Priorität, dazu sollen ein routinierter Verteidiger und ein schneller Knipser her. Mit der Vorbereitung war der deutsche Sportchef vorm Saisonstart am Freitag (20.30) in Bischofshofen grundsätzlich zufrieden: „Es gibt Sachen, die wir verbessern können, trotzdem bin ich zufrieden, dass wir bis auf Geyrhofer keine Spieler hatten, die nicht durchgängig trainieren konnten. Das Spiel gegen den HSV war in der ersten Halbzeit sehr intensiv, der Rückfall in der zweiten Hälfte war für mich bei dieser Hitze auch ein wenig verständlich.“