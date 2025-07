Fjörtoft warnt Salzburg: „Wäre keine Überraschung“

Die Fortschritte im europäischen Frauenfußball bezeichnete Fjörtoft angesichts der laufenden EM in der Schweiz als „sensationell“. Seine Einordnung: „Wenn Frauenfußball ein eigener Sport wäre, wäre er in Norwegen der zweitgrößte nach dem Männerfußball – und alle reden von der Skination.“ Norwegen sei bei den Frauen als zweimaliger Europameister und Weltmeister von 1995 einst eine Großmacht gewesen. Die Konkurrenz ist mit Spanien, England, Frankreich oder Italien, die allesamt viel Geld in den Frauenfußball investieren, in den vergangenen Jahren aber größer geworden. Rund um Gaupset gebe es viele gute junge Spielerinnen, betonte Fjörtoft. „Daher ist das Nächste, was wir in Norwegen machen müssen, ein Generationswechsel.“