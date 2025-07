„Ich habe schon öfters mit der Zunge geschnalzt“

„Im Europacup werden wir dann bei 100 Prozent sein“

Viel Zeit zum Tüfteln bleibt aber nicht mehr. Am Donnerstag steht in Favoriten mit dem Hinspiel in der zweiten Qualirunde der Conference League gegen Spaeri (Geo) die erste Pflichtpartie an, für die Veilchen geht’s heuer wieder knackig los, binnen zehn Tagen warten vier Spiele. „Das war die letzten Jahre auch der Fall. Die Neuzugänge brauchten keine langen Anlaufphasen, daher konnten wir gleich voll angreifen. Im Europacup werden wir dann bei 100 Prozent sein“, sagte Dominik Fitz.