Feuer auf Fähre in Sulawesi ausgebrochen – Tote

Auf Videos ist zu sehen, wie Passagierinnen und Passagiere ins Meer springen, um den Flammen zu entkommen. Vor der Fähre in der indonesischen Provinz Nordsulawesi stieg dichter Rauch auf. Das Feuer sei in der Nähe der Insel Talisei ausgebrochen, sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes. An Bord brach daraufhin Panik aus.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von der Fähre: