„Wheelie“ neben Polizeistreife: Führerschein weg

Motorradlenker in Vorau schwer verletzt

Ebenfalls verletzt wurde am Sonntag ein 26-jähriger Motorradlenker bei einer Kollision mit einem Pkw in Vorau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Der Lenker des Pkw (65) dürfte ihn gegen 17.30 Uhr beim Linksabbiegen zu spät gesehen haben. Beide Verkehrsteilnehmer leiteten noch eine Notbremsung ein, der Motorradlenker aus dem Burgenland kam dabei ins Schleudern, krachte in den Pkw und wurde in den Straßengraben geschleudert.