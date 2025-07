Bergsteigerin (62) stürzte 200 Meter in den Tod

Gemeinsam mit einem Bekannten war am Sonntag eine erfahrene Bergsteigerin am Schafluckensteig in Ebensee (OÖ) unterwegs. Das Duo erreichte auch ohne Problem den Gipfel. Beim Abstieg trat die 62-Jährige auf einen Stein, welcher ausbrach. Die Frau stürzte daraufhin 200 Meter über eine Felswand in den Tod.