Israels Armee hat Stadt Gaza zur Kampfzone erklärt

Betroffen sind demnach die Gaza-Stadtteile Altstadt, Daraj Tuffah, Jabalija, Shejaiya und Al-Saitun sowie die nördlichen Grenzorte Beit Lahiya und Beit. Die Warnung richtet sich an alle Palästinenserinnen und Palästinenser, die in letzter Zeit in diese Gebiete zurückgekehrt sind oder künftig zurückkehren wollen. Räumungsaufrufe der israelischen Armee sind nicht selten, diesmal handelt es sich aber um ein unüblich großes Gebiet. Die meisten Menschen haben aufgrund der Kämpfe die Stadt Gaza schon lange verlassen.