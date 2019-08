Feuerwehr ärgert sich über Rowdys

Ihrer Zerstörungswut ließen drei junge Burschen - sie wurden bei der Tat gesehen, konnten dann aber unerkannt flüchten - in der Nähe des Bahnhofs freien Lauf. „Sie haben in der Nacht auf Freitag mehrere Fahrzeuge demoliert und auch unerlaubt bewegt“, heißt es von der Feuerwehr. Damit fiel auch eine geplante Übung der Florianis ins Wasser, die eigentlich am Wochenende die Bergung von verletzten Personen aus Wracks trainieren wollten.