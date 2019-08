„Jäger schießen zu wenig!“

Eine scharfe Kritik, die der Bezirksförster und Jagdleiter so nicht stehen lassen will: „Die von mir gepachtete Eigenjagd ist von insgesamt acht Genossenschaftsjagden umgeben, wobei sieben davon selbst über einen großen Waldanteil verfügen. Das Schwarzwild wird von uns sehr aufwändig und so intensiv wie möglich bejagt“, betont Jaggler. Zudem bezeichnet er die Unterstellungen als „in höchstem Maße ehrenrührig“. Schützenhilfe bekommt der Waidmann auch von Bezirkshauptmann Andreas Riemer: „Das Jagdgebiet wird von einem Kollegen der BH Korneuburg kontrolliert, bislang ohne Beschwerden.“