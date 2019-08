Mehr als 40.000 Euro Schaden

Böses Erwachen für einen Autohändler in Lanzendorf bei Mistelbach. In der Nacht auf Freitag stiegen unbekannte Täter in sein Reifenlager ein und plünderten 25 Garnituren Winterreifen. Die anscheinend höchst professionellen Täter knackten fachkundig die Container, luden auf die Beute und verließen spurlos das Gelände.