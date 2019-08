Sonderurlaub für Helfer: Krankenkasse ist Vorbild

Die Vereinbarung zwischen Management und Betriebsrat gilt übrigens für die freiwillige Tätigkeit in zehn verschiedenen Gruppen von Hilfsorganisationen. Alle Mitarbeiter, die an Einsätzen sowie Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, behalten Anspruch auf ihr Entgelt. Pro Jahr ist die Summe der Einsatzzeiten auf die Wochenarbeitszeit des Mitarbeiters beschränkt. „Ein Zeichen für das Miteinander. Hoffentlich macht dieses Beispiel noch in vielen anderen Firmen und Institutionen des Landes auch Schule“, meint Feuerwehrchef Dietmar Fahrafellner.