Teure Anzeige statt Strafzettel

Müsste man sich nicht so ärgern, es wäre eigentlich zum Lachen: Wie die NÖN aufdeckte, müssen Lenker in Klosterneuburg aufgrund einer Gesetzeslücke mitunter kräftig draufzahlen. Es macht in der Babenbergerstadt nämlich einen Unterschied, ob man im Zentrum gänzlich auf den Parkschein vergisst - oder die Zeit nur ein paar Minuten überzieht. „Eigentlich müsste man ja glauben, dass Ersteres das teurere Vergehen darstellt“, meint ein Anrainer. Dem ist aber keineswegs so: „Wer sein Auto ohne Parkschein abstellt, bekommt von den Kontrolloren eine Organstrafverfügung ausgestellt“, bestätigt man im Rathaus. Wer aber die Zeit überzieht und damit länger als die maximal erlaubten 90 Minuten in der Innenstadt stehen bleibt, wird ein Fall für die Bezirkshauptmannschaft.