Sommertipps bei Neurodermitis

„Die frühen Symptome von Neurodermitis treten typischerweise an Wangen, Rumpf und Extremitäten auf, wobei der Windelbereich ausgespart bleibt. Bei Schulkindern und Jugendlichen sind eher Knie- und Ellenbeugen betroffen. Neurodermitis tritt schubförmig auf und wächst sich meist aus“, erklärt Dr. Vera Bauer, Oberärztin an der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Klinikum Wels-Grieskirchen. Eine Botschaft ist ihr besonders wichtig: „Neurodermitis ist nicht ansteckend!“