Bandai Namco spendiert „Tekken 7“ neue Kämpfer

Bandai Namco spendiert seinem beliebten Prügelspiel „Tekken 7“ neue Kämpfer. Im Trailer zum kostenpflichtigen dritten Season Pass für die virtuelle Keilerei werden sie näher vorgestellt: Zafina kennt man bereits aus dem sechsten Serienteil, in „Tekken 7“ war sie allerdings nicht von Anfang an dabei. Ganz neu ist dagegen der Kämpfer Leroy Smith, der am Ende des Videos vorgestellt wird. Starten soll die dritte Season von „Tekken 7“ im September.