Salzburg: Finaler CL-Test mit „wuchtigem“ König!

Teamverteidiger Albert Vallci, der nach Sprunggelenksverletzung wieder voll trainiert, just gegen das große Real sein Comeback feiert, schmunzelt: „Man weiß ja nicht genau, ob es wirklich stimmt. Aber bei Spielern wie Hazard hat man schon das Bild eines absoluten Vollprofis im Kopf, auch weil er schon lange bei Topklubs spielt. Da fragt man sich dann, wie das in so kurzer Zeit passieren kann. Higuain war bei seinem Wechsel zu Juve so ein Kandidat. Normal gibt es für alle Spieler im Sommer genaue Heimprogramme. Vielleicht hat Hazard das nicht gemacht. Wenn dem so ist, weiß man am Mittwoch wenigstens, wo man ihn festhalten muss (grinst).“