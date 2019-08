Kurz vorm Abbruch ließ es Weißhaidinger krachen!

Was für ein Timing! Kurz bevor über Andorfs Pramtalstadion ein Wolkenbruch den Abbruch beim abschließenden Diskusbewerb erzwang, ließ es Diskus-Riese Luki Weißhaidinger bei seinem Heim-Meeting im dritten Versuch gewaltig krachen: Der Taufkirchener jagte den Diskus auf 66,15m! Damit nicht nur zum Pflichtsieg, sondern auch zu seiner zweitbesten je in Österreich geworfenen Weite. Was auch den Coach verblüffte!