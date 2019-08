Vorsicht Einbrecher:„Das Auto ist kein Tresor!“

Wann schlägt der Autoknacker in Osttirol das nächste Mal zu? In den vergangenen Tagen hat sich der Unbekannte auffällig zurückgehalten – dafür war er in den Wochen zuvor umso „fleißiger“. „Vom 23. Juni bis 23. Juli gab es im Bezirk Lienz insgesamt 15 Fahrzeugeinbrüche – vier weitere in der unmittelbaren Nachbarschaft“, schildert ein Ermittler auf „Krone“-Anfrage. Vom Täter – die Polizei geht von einer Einzelperson aus – fehlt bislang jede Spur!