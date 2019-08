Polizisten deckten mehrere Cannabis-Anlagen auf

Kurz nach 22.45 Uhr wurden Polizisten Mittwochabend zu einer Lärmerregung in eine Wohnung in Leoben gerufen. Als die Beamten dort kurze Zeit später eintrafen, konnten sie lediglich den stark alkoholisierten 35-jährigen Wohnungsinhaber antreffen. In der Wohnung stellten Polizisten im Wohnzimmer eine in Betrieb befindliche Anlage fest. Dabei befanden sich in einem Zelt (ca. 120 x 120 x 200 cm) zwölf rund einen Meter hohe bzw. voll in Blüte stehende Marihuana-Pflanzen. Auch bereits geerntete Pflanzen sowie einschlägiges Equipment stellten die Beamten sicher, woraufhin sie den 35-Jährigen vorläufig festnahmen.