Schafskadaver im Sellraintal aufgefunden

Ergbenisse noch ausständig

Seit den letzten gemeldeten Rissen vor zehn Tage habe es aus dem Gebiet zwischen Sellrain und Inntal keine Meldungen aktueller Schäden gegeben, informiert das Land Tirol weiter. „Auch wurden der Behörde keine konkreten Hinweise auf einen großen Beutegreifer in Form von Aufnahmen aus Wildkameras übermittelt“, heißt es in einer Aussendung. Noch ausständig sind die Ergebnisse der genetischen Untersuchung der vor zehn Tagen im Bereich der Inzinger und der Flaurlinger Alm tot aufgefundenen Schafe. Diese werden im Laufe der Woche erwartet. Am Donnerstag findet eine Informationsveranstaltung für die Bauern statt.