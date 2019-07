Randalierer verletzte die „Ex“ mit Klappmesser

Zu der tätlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag 42 Minuten nach Mitternacht auf dem Parkplatz eines Wolfsberger Lokals. Nachdem eine 34-jährige Wolfsbergerin eine Beschädigung an ihrem Auto festgestellt hatte, stellte die Frau ihren ebenfalls anwesenden Ex-Freund (31) zur Rede. Der Mann wollte aber in seinen Pkw einsteigen, das wollte die Frau verhindern. Daraufhin zog der 31-Jährige ein Klappmesser und verletzte damit die 34-Jährige. Ein Security-Mitarbeiter kam der Verletzten zu Hilfe, der Mann flüchtete mit seinem Auto. Die Wolfsbergerin musste mit leichten Verletzungen ins LKH WOlfsberg gebracht werden. Der Täter konnte am nächsten Tag einvernommen werden. Er gab zu, am Tatort gewesen zu sein, bestritt jedoch den tätlichen Angriff. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.