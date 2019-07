Bankmitarbeiter bewahrte Seniorin vor Neffentrick

Es ist immer dieselbe Masche, die die Unbekannten verwenden. „Geld her oder die Nichte geht in Haft!“ So auch am Freitagnachmittag. Ihre Nichte hätte einen Unfall gehabt und ihr Auto wäre Schrott. Da sie aber keine Versicherung habe, müsse die Pensionistin nun eine Kaution von insgesamt 47.000 Euro zahlen.