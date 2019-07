Erneut Waldbrand in der Steiermark: Heli-Einsatz!

Das Aufatmen war nur von kurzer Dauer: Nachdem Dienstagfrüh am Stoderzinken endgültig Brand aus gegeben wurde, brach am Abend in der Region ein weiterer - diesmal noch größerer - Waldbrand aus. Betroffen waren etwa 300 Quadratmeter nahe der Viehbergalm. Bis Einbruch der Dunkelheit war der Brand unter Kontrolle, wobei neben Löschhubschraubern auch Motorsägen zum Einsatz kamen.