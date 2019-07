Stromversorger und Florianis kooperieren

Neben den Betriebsfeuerwehren bei EVN-Kraftwerken gibt es zahlreiche Berührungspunkte im Trainings- und auch im Ernstfall. Diese enge Verbindung zwischen EVN-Technikern und den Einsatzkräften der Feuerwehr hat lange Tradition und wird Schritt für Schritt vertieft. So gibt es seit 2011 durch das errichtete Gastrainingszentrum in Tulln die Möglichkeit, gemeinsam zu üben. Denn speziell in Krisensituationen trennt sich die Spreu vom Weizen.