Merkel: „Seenotrettung ist Gebot der Humanität“

Merkel lehnt Sanktionen gegen EU-Staaten in Migrationsstreit ab

Sanktionen gegen EU-Länder, die bei der Aufnahme von Migranten bremsen, lehnt sie hingegen ab. Man brauche in der EU eine gemeinsame Lösung. „Immer mit der Keule in der Hand an den Verhandlungstisch zu gehen, hat sich nicht bewährt.“ Auch die Mehrheitsentscheidung über den EU-Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge habe die EU letztlich nicht vorangebracht, räumte sie mit Blick auf den Widerstand einiger osteuropäischer Länder ein. Sie setze vielmehr auf Bewegung in der Debatte, wenn man einen effektiven Außengrenzschutz in der EU etabliert habe.