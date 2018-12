Merkel: „Habe eure Nerven auf die Probe gestellt“

Es ist das Ende einer Ära in der deutschen CDU: Nach mehr als 18 Jahren gibt Angela Merkel am Freitag auf dem Bundesparteitag in Hamburg den Parteivorsitz ab. Bevor die 1001 Delegierten am Nachmittag über die neue Führung entscheiden, hielt Merkel ihre letzte Rede als CDU-Chefin und zog dabei auch eine persönliche Bilanz. „Ich weiß sehr wohl, dass ich mit meinem Politikstil eure Nerven sehr auf die Probe gestellt habe“, so Merkel in Richtung der Delegierten über ihre Art, nicht auf jede Attacke des politischen Gegners gleich wortreich zu reagieren. Nach 18 Jahren als Parteivorsitzende sei es nun für sie an der Zeit, „ein neues Kapitel aufzuschlagen“.