Schulweg neben Lkw, Bussen und zu schnellen Autos

Fußweg sei „zumutbar“

Einen Bus, der die Kinder sicher in die Schule bringen würde, bekommt der Ortsteil Leithen laut der Mutter aber keinen. „Die Strecke ab der Bushaltestelle ist unter zwei Kilometer und damit laut den Verantwortlichen ,zumutbar‘ für die Kinder.“ Gleich zweimal müssen die Knirpse, die im östlichen Ortsteil wohnen, für den Weg in die Schule aber die Straße queren. „Der erste Zebrastreifen liegt direkt am Ortseingang, wo die Fahrzeuge noch sehr oft mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind. Der zweite ist in einer unübersichtlichen Kurve“, wettert die Tirolerin. „Zudem rasen tonnenschwere Lastwagen und Busse im Abstand von nur einem Meter direkt an der Nase von rund 20 Kilo leichten Kindern vorbei - alleine der Luftsog stellt für diese schon eine Gefahr dar!“