Auto in Imst, Fahrrad in Innsbruck gestohlen

Bike in Innsbruck gestohlen

Indes schlugen in Innsbruck unbekannte Täter am Südtiroler Platz zu. Dort wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstag, 11.07.2019, 12.00 Uhr, ein Rennrad der Marke TREK entwendet. „Die Täter brachen das Schloss auf“, so die Polizei zum Hergang. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren, vierstelligen Eurobetrag.