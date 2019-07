5. Großglockner Ultra-Trail mit Teilnehmer-Rekord

Die Region Zell am See-Kaprun, Kals am Großglockner und Uttendorf rund um den höchsten Berg Österreichs profitiert von der Trailrunning-Community, die der Großglockner Ultra-Trail (GGUT) aus aller Herren Länder magisch anzieht (Läuferinnen und Läufer aus 40 Nationen stehen heuer am Start) nachweislich. „Im Schnitt hat jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer eine Begleitperson mit und bleibt für 3,6 Tage in der Region“, sagt Organisator Hubert Resch, der dies anhand einer repräsentativen Umfrage erheben ließ. „Vom 200.000 Euro-Gesamtbudget unseres Events fließen 100.000 via Nächtigungen, Catering, Transport, etc. in die Region zurück.“