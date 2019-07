Umleitung wegen Baustelle: Ziesel müssen sterben

„Die Tiere dort sind an den Straßenverkehr nicht gewöhnt, haben nicht gelernt zu flüchten und wurden von den vielen Autos verschreckt“, erklärt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, angesichts der toten Ziesel im Marchfeld. Rund 30 Tiere der eigentlich streng geschützten Art wurden bereits durch den umgeleiteten Durchzugsverkehr in Schlosshof getötet. Doch nicht auf dem eigentlich für die Baustellen-Umfahrung vorgesehenen Straßenabschnitt, sondern auf einem Schleichweg. Ortskundige Lenker dürften den „Abschneider“ nutzen und auf die armen Ziesel wenig Rücksicht nehmen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h in der sonst verkehrsarmen Zone tut ihr Übriges, schlägt Petrovic Alarm bei den zuständigen Behörden. Laut Bezirkshauptmann Martin Steinhauser wird die Causa geprüft. Er verspricht: „Es wird eine rasche Regelung zum Schutz der Tiere geben.“