Trotz Klage zahlt Vater keine Alimente

Schon seit Jahren streitet eine Niederösterreicherin mit ihrem Ex-Mann um die Alimente für die gemeinsame Tochter. Der honorige Psychotherapeut wurde bereits einmal gepfändet, erreichte aber vor Gericht eine Herabsetzung der Unterhaltszahlungen - angeblich wegen zu geringem Einkommen. Im Gegensatz dazu forderte seine Ex-Frau aber eine Erhöhung. Seit Ende Juni ist zwar eine geringere Summe fällig, der Mann jedoch stellte die Zahlungen gleich gänzlich ein. Eine Freundin der Kindesmutter will dieser beistehen und wandte sich an die „Krone“: „Dieser Vater gilt offiziell als ein Vorbild in der Gesellschaft, ist aber leider ein schlechtes. Das gilt für jeden Mann, der sich seiner Verantwortung für ein Kind derart entledigt“, wettert die empörte Frau. Die betroffene Ex-Ehefrau soll nun die nächste Klage gegen den Familienvater eingebracht haben.