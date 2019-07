Wertvollste Pässe der Welt: Österreich auf Platz 5

Für viele ist ein Reisepass eine unverzichtbare Zutrittskarte in fremde Welten. Für andere jedoch stellt dieser Identitätsnachweis eher ein Hindernis dar, denn nicht alle Pässe dieser Erde sind bei Grenzkontrollen und Zoll gleich viel wert. So ermöglichen Dokumente aus Japan oder Singapur den visafreien Zugang in gleich 189 Länder, während Besitzer afghanischer, irakischer oder syrischer Pässe in maximal 30 Staaten einreisen dürfen. Europaweit haben Finnland und Deutschland die Nase vorn. Österreich befindet sich - wie im Vorjahr - auf dem fünften Platz (184 Länder).