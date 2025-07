Nachbarschaftshilfe: Wie Alleingang Kosten spart

Overheadkosten von mehreren tausend Euro

Nickelsdorf tat das schon früher. „So wie jede Gemeinde erhielten auch wir von Seiten des Landes eine Förderung von 9000 bis 10.000 Euro pro Jahr. Die übrigen Kosten an den Verein in der Höhe von 15.000 bis 17.000 Euro per anno mussten wir selbst tragen. Inkludiert waren die Personalkosten für eine Mitarbeiterin, die pro Woche acht Stunden beschäftigt war, sowie die gesamten Overhead-Kosten für die Vereinswebsite, Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Werbung, Drucksorten etc., die allein 7400 Euro betrugen“, erzählt SPÖ-Bürgermeister Gerhard Zapfl.