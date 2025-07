Politik abgehakt! Ngosso kämpft heute anders

Sie betritt den Raum mit der Ruhe einer Ärztin und der Klarheit einer Frau, die ganz genau weiß was sie will. Dr. Mireille Ngosso, erste schwarze Politikerin Österreichs, und mittlerweile Ärztin in einem Wiener Krankenhaus kämpft für Gerechtigkeit und gegen Rassimus. Wir haben die Power-Frau zum Interview getroffen.