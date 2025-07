Seit drei Jahren in Kärnten: WAC-Talent zu Milan!

Seit drei Jahren erst lebt Dino Kurbegovic in Klagenfurt, zog mit seinen Eltern aus Bosnien hier her. Um zuerst kurz bei der Austria Klagenfurt auf Probe, dann bei der WAC-Akademie auzulaufen. Jetzt schaffte der 16-jährige Innenverteidiger den ersten Sprung in die große Fußball-Welt: Die Nachwuchsabteilung des AC Milan krallte sich die Dienste des 1,90-Meter-Mannes, der in der WAC-U16 zuletzt von Coach Stefan Friessnegger trainiert wurde.