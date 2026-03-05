Mittlerweile hat Verstappen Hoffnung aufgegeben

Hamilton startet in seine 20. Formel-1-Saison. Sein Debüt hatte der Brite 2007 in Australien gegeben – und war dort als Dritter auf Anhieb auf das Podest gefahren. Dorthin will der 41-Jährige in seinem zweiten Jahr endlich auch mit Ferrari. „Ich habe für eine Sekunde vergessen, wer ich bin“, sagte Hamilton über seine verpatzte Premierensaison in Rot. „Jetzt ist es ein viel besseres Gefühl zusammenzuarbeiten.“ Er habe Ferraris Kultur verstanden. Die Hoffnungen, seiner Karriere noch einmal richtig Schwung zu verleihen sind groß. „Ich fühle mich irgendwie jünger als jemals zuvor, sehr frisch – wie ein 18-Jähriger.“