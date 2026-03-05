62-Jähriger soll Müllcontainer angezündet haben

Der Mann soll insgesamt für 12 Brandlegungen an Abfallcontainern in Geidorf verantwortlich sein. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Der Verdächtige gab an, die Taten aus Langeweile unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.