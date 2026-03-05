62-Jähriger soll Müllcontainer angezündet haben

Ein 62-jähriger Grazer steht im Verdacht, mehrere Müllcontainer im Grazer Bezirk Geidorf in Brand gesetzt zu haben. Die Polizei konnte ihn ausforschen und festnehmen. Der Mann wurde in die Justizanstalt eingeliefert.
Für einen 62-jährigen Mann aus Graz klickten nun die Handschellen. Er steht im Verdacht, mehrmals Müllcontainer im Grazer Bezirk Geidorf in Brand gesetzt zu haben. Bereits Mitte Mai 2025 ereigneten sich mehrere derartige Brände am Geidorfplatz. Damals konnte festgestellt werden, dass ein unbekannter Täter die Brände offenbar absichtlich gelegt hatte.
65.000 Euro Schaden
Nach neuerlichen Bränden dieser Art am 11. und 22. Februar 2026 konnten Kriminalbeamte des Stadtpolizeikommandos Graz einen 62-Jährigen ausforschen, der nun auch festgenommen werden konnte. Der Verdächtige zeigte sich nach längerer Einvernahme schließlich geständig.
Der Mann soll insgesamt für 12 Brandlegungen an Abfallcontainern in Geidorf verantwortlich sein. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Der Verdächtige gab an, die Taten aus Langeweile unter Alkoholeinfluss begangen zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.
