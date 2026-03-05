Amüsanter Biber-Spass für die ganze Familie

Mabel Tanaka liebt eine Waldlichtung nahe Beaverton, die sie mit ihrer Großmutter verbindet. Doch Bürgermeister Generazzo will für seine Wiederwahl eine Autobahn quer durch den Wald bauen. Mit Hilfe einer neuen Technik überträgt Mabel ihr Bewusstsein in einen Biber – und verbündet sich mit den Tieren, um die Natur zu retten. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum amüsanten Animationsfim „Hoppers“.
Was gäbe man nicht darum zu wissen, was Hund oder Katze gerade denken. Für Studentin Mabel tut sich genau diese fantastische Möglichkeit auf, als sie herausfindet, dass ihre Dozentin in einem geheimen Labor menschliches Bewusstsein in lebensechte Roboterviecher transferiert, um mittels derer sozusagen undercover die lokale Fauna wissenschaftlich zu erfassen. Und schon findet sich Mabel in der rundlichen Gestalt eines Bibers wieder – und das mitten im Wald!
Das kreativ animierte Abenteuer aus dem Hause Disney Pixar steckt voll witziger Einfälle und kurioser Begegnungen, setzt auf Tierliebe und Naturschutz als zentrale Botschaft und rückt die frechen Biber in den Fokus, die als Baumeister mit Biss eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Zudem wurden einige Sprechrollen prominent besetzt: In der OV leiht etwa Meryl Streep der Insektenkönigin ihre Stimme.
Und Heidi Klum vertont die Hai-Dame Hai-Di mit gewohnt schrillem Organ. Ein animalisches Kolloquium der amüsanten Art, das mit erstaunlichen Allianzen aufwartet.
