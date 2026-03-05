Amüsanter Biber-Spass für die ganze Familie

Was gäbe man nicht darum zu wissen, was Hund oder Katze gerade denken. Für Studentin Mabel tut sich genau diese fantastische Möglichkeit auf, als sie herausfindet, dass ihre Dozentin in einem geheimen Labor menschliches Bewusstsein in lebensechte Roboterviecher transferiert, um mittels derer sozusagen undercover die lokale Fauna wissenschaftlich zu erfassen. Und schon findet sich Mabel in der rundlichen Gestalt eines Bibers wieder – und das mitten im Wald!