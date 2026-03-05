Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik zu „Hoppers“

Amüsanter Biber-Spass für die ganze Familie

Unterhaltung
05.03.2026 13:18
Porträt von Christina Krisch
Von Christina Krisch

Mabel Tanaka liebt eine Waldlichtung nahe Beaverton, die sie mit ihrer Großmutter verbindet. Doch Bürgermeister Generazzo will für seine Wiederwahl eine Autobahn quer durch den Wald bauen. Mit Hilfe einer neuen Technik überträgt Mabel ihr Bewusstsein in einen Biber – und verbündet sich mit den Tieren, um die Natur zu retten. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum amüsanten Animationsfim „Hoppers“.

0 Kommentare

Was gäbe man nicht darum zu wissen, was Hund oder Katze gerade denken. Für Studentin Mabel tut sich genau diese fantastische Möglichkeit auf, als sie herausfindet, dass ihre Dozentin in einem geheimen Labor menschliches Bewusstsein in lebensechte Roboterviecher transferiert, um mittels derer sozusagen undercover die lokale Fauna wissenschaftlich zu erfassen. Und schon findet sich Mabel in der rundlichen Gestalt eines Bibers wieder – und das mitten im Wald!

Mabel findet sich in der Gestalt eines Bibers wieder.
Mabel findet sich in der Gestalt eines Bibers wieder.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Das kreativ animierte Abenteuer aus dem Hause Disney Pixar steckt voll witziger Einfälle und kurioser Begegnungen, setzt auf Tierliebe und Naturschutz als zentrale Botschaft und rückt die frechen Biber in den Fokus, die als Baumeister mit Biss eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen. Zudem wurden einige Sprechrollen prominent besetzt: In der OV leiht etwa Meryl Streep der Insektenkönigin ihre Stimme.

Lesen Sie auch:
Topmodel im Interview
So romantisch ist Heidi Klum mit ihrem Tom
03.03.2026
Gewinnspiel
Ein tierisch abgefahrenes Abenteuer erleben
03.03.2026
Dreh in Wien
Hawelka-Party im Kino mit Berben und Lauterbach
24.02.2026

Und Heidi Klum vertont die Hai-Dame Hai-Di mit gewohnt schrillem Organ. Ein animalisches Kolloquium der amüsanten Art, das mit erstaunlichen Allianzen aufwartet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
05.03.2026 13:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
448.470 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
362.575 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
279.676 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2601 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
2064 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
1678 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf