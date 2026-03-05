Baufirma zahlte Kredite an die Bank nicht zurück

Eine 2020 gegründete Baufirma in Tirol zahlte ihre Kredite an die Bank nicht zurück. Sie realisierte die Bauprojekte „Kalksteinresidenz“ und „Wilder Kaiser Residences“. Die Bank wendete sich schließlich ans Gericht und verlangte eine Insolvenzeröffnung.
Zwei Projekte wurden in Tirol von der Baufirma MAMM BETA bereits realisiert: die „Kalksteinresidenz“ in St. Johann in Tirol und die „Wilder Kaiser Residences“. Doch das gewährte Fremdkapital ist seit Monaten überfällig, wie der Kreditschutzverband von 1870 mitteilt. „Die diese Projekte finanzierende Bank hat folglich den Antrag auf Eröffnung dieses Insolvenzverfahrens beim Landesgericht Innsbruck eingebracht“, heißt es.
Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor.
KSV1970
Das Landesgericht kam dann schließlich zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für ein Insolvenzverfahren vorliegen. Noch völlig unbekannt ist, wie es zur Insolvenz kommen konnte.
Firma schuldet Bank 3,5 Millionen Euro
Es lassen sich außerdem keine serösen Angaben über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten sagen. Fest steht, dass die Firma alleine der Bank rund 3,5 Millionen Euro schuldet. Es bleibt abzuwarten, ob es darüber hinaus noch offene Beträge gibt.
