Baufirma zahlte Kredite an die Bank nicht zurück

Zwei Projekte wurden in Tirol von der Baufirma MAMM BETA bereits realisiert: die „Kalksteinresidenz“ in St. Johann in Tirol und die „Wilder Kaiser Residences“. Doch das gewährte Fremdkapital ist seit Monaten überfällig, wie der Kreditschutzverband von 1870 mitteilt. „Die diese Projekte finanzierende Bank hat folglich den Antrag auf Eröffnung dieses Insolvenzverfahrens beim Landesgericht Innsbruck eingebracht“, heißt es.