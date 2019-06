Hallen-Drama: Heino-Konzert statt Champions League

Nächster Akt in dem für das „Sportland OÖ“ höchst peinlichen Schauspiel um seine Volleyball-Hallen! Nachdem Linz-Steg mangels einer tauglichen und verfügbaren Arena schon die Bundesliga-Finalserie in Amstetten austragen musste, wird es nun noch schlimmer: Der Meister muss seine Teilnahme an der Champions League absagen!