Finanzbehörde prüft einen Wohnungsdeal des Bistums

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat zwar mittlerweile Ermittlungen bezüglich Jagdeinladungen eingestellt. Jetzt geht es aber um Finanzangelegenheiten. Es sollen Geldflüsse rund um einen Wohnungsdeal mit Waffenproduzent Gaston Glock in den Jahren 2012/13 beleuchtet werden. Wie bereits berichtet, hatte das Bistum in Pörtschach um 1,38 Millionen Euro drei Wohnungen am Wörthersee gekauft.