Tiroler Verkehrspolitik: Der Weißwurst-Löwe brüllt

An und für sich zählen die Bayern ja zu unseren Lieblingsnachbarn. Doch das gute Verhältnis wurde in den letzten Monaten einige Male auf die Probe gestellt. Und zwar in der Verkehrsfrage. Den Süddeutschen passt es nämlich überhaupt nicht in den Kram, dass wir an den Grenzen Lkw-Blockabfertigungen durchführen und nun- in der Ferienzeit - auch diverse Landesstraßen dicht machen. Dass es dabei ausschließlich um unseren Selbstschutz geht, ist den Bayern völlig egal. Wichtig ist ihnen, dass ihre Güter und Bürger möglichst schnell von Bayern nach Italien gelangen. Klar, dass sich Tirol dagegen wehren muss. Und gut, dass die Landespolitik die entsprechenden Maßnahmen getroffen hat.