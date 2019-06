Biker und 6-Jährige bei Unfall in Sölden verletzt

Kurz nach 13 Uhr war die 40-Jährige auf der B186 von Gurgl in Fahrrichtung Sölden unterwegs. Da die Frau nach rechts auf eine Forststraße abbiegen wollte, verringerte sie die Geschwindigkeit und setzte den Blinker. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 58-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland dürfte die Geschwindigkeitsverringerung zu spät bemerkt haben und prallte mit dem Motorrad rechts hinten gegen das Auto der Frau. Der Biker kam in weiterer Folge zu Sturz und rutschte über eine Grasböschung auf die darunter liegende Forststraße. Die Sechsjährige sowie der Motorradfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.