Das neue Fahrverbot: Von Ablehnung bis Zuspruch

Von Lob bis Kritik: So reagierte die Politik

Auch aus der heimischen Politik gab es Zustimmung für diese „Notwehrmaßnahme“. So lobte der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer „den Mut des Landeshauptmanns“. In dieselbe Kerbe schlug auch die Tiroler FPÖ, die die Maßnahme als richtigen Schritt einordnet, wenn gleich Landesparteiobmann Markus Abwerzger eine Ausweitung der Fahrverbote in den Bezirk Kufstein fordert. Ähnlich auch die Kritik der Liste Fritz, die die Ausnahmen für das Wipp- und Stubaital beklagen: „Diejenigen, die seit Jahren im Verkehr ersticken, werden bei dieser Lösung ausgespart. Wipptaler und Stubaitaler sind keine Tiroler zweiter Klasse, Herr Landeshauptmann“, meinte Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Die Tiroler Neos seien zwar „nicht erfreut“ über die Maßnahmen, die „bisherige Untätigkeit der Landesregierung machen sie aber durchaus notwendig“, so Verkehrssprecher Andreas Leitgeb. Als notwendigen Schritt erachtet auch Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser die Verbote, es brauche aber auch „langfristige Strategien.“