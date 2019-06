Griss kandidiert nicht mehr für den Nationalrat

Irmgard Griss kandidiert bei der Neuwahl nicht mehr für den Nationalrat. Aber sie wird sich weiter politisch für die NEOS engagieren, teilten Griss am Donnerstag NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einem Mail an die Parteikollegen mit. „Ich bin die älteste Abgeordnete, ich will keinen Rekord aufstellen“, erklärt die 72-Jährige, warum sie „rechtzeitig aufhört“. Die frühere OGH-Präsidentin und erfolgreiche Präsidentschaftskandidatin - sie schaffte 2016 als parteifreie Kandidatin 18,9 Prozent - ging 2017 mit NEOS eine „Allianz für Freiheit und Verantwortung“ ein und holte sich alle steirische Spitzenkandidatin einen Sitz im Hohen Haus. Dort fungierte sie unter anderem als Justizsprecherin.