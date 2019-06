Berufsverbot gegen Wiener Arzt wieder aufgehoben

Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt: Im Jahr 2016 hatte sich ein Mediziner in seiner Praxis in Wien-Strebersdorf geweigert, „Asylanten“ zu behandeln. Nach einer Gerichtsverhandlung rund um Wiederbetätigung im Jahr 2018 - der Mann wurde zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt - wurde der Arzt mit einem Berufsverbot belegt. Dieses wurde am Montag nun aus „rein formalen Gründen“ wieder aufgehoben.