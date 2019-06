Schubhäftling setzt Matratze in Zelle in Brand

Kurz nach 9 Uhr war der Brand in der Zelle bemerkt worden. Der 35-jährige Tatverdächtige - er befindet sich derzeit in Schubhaft - hatte in den Morgenstunden offenbar die Matratze seines Betts angezündet. Zwei weitere Häftlinge derselben Zelle seien zum Zeitpunkt des Brandausbruchs „in den Nassräumlichkeiten und nicht in der Zelle zugegen gewesen“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös.