Power für die Schilddrüse: Das können Sie tun! Kopieren

„Schilddrüsenerkrankungen umfassen mehr als nur diese Drüse“

William ist sicher, als Ursache einen Virus erkannt zu haben, der erhebliche Einschränkungen - wie Schlafstörungen, Gewichtszunahme, Gehirnnebel, Erschöpfung, Haarausfall, Unfruchtbarkeit, Stimmungsschwankungen - mit sich bringt. Betroffene würden sich oft jahrlang mit unerklärlichen Symptomen herumplagen und mit bedrückenden Erklärungen sowie Medikamenten abgespeist, die bestehende Probleme zuweilen nur noch verschlimmern würden. Überdies würden Laborwerte oft nicht auf Schilddrüsenerkrankungen schließen lassen, obwohl diese eindeutig gegeben seien. „Sie werden über alle möglichen Fehlfunktionen informiert, und das kann sich schon so anfühlen, als wären Sie irgendwie defekt“, so William über Patienten. Doch keine Sorge: Ihr Körper arbeitet nicht gegen Sie, Ihre Beschwerden bilden Sie sich nicht ein.



Der Schilddrüsenvirus als Übeltäter

„Hier geht etwas weitaus Grundsätzlicheres und Umfassenderes vor sich, etwas Invasiveres, das für die lange Liste der unserer Schilddrüse zugeschriebenen Krankheiten verantwortlich ist, nämlich das Schilddrüsenvirus“, so William. „Wer dieses verbreitete Virus hat, laboriert entweder bereits an Schilddrüsenstörungen, oder sie bahnen sich an. Dieses Virus befällt auch nicht bloß die Schilddrüse. Zu dem Zeitpunkt, in dem es sie erreicht, befindet es sich bereits in seinem dritten Stadium und hat Ihnen schon früher Scherereien gemacht, auch wenn Sie nichts Auffälliges bemerkt haben sollten“. Lymphknoten und Leber etwa seien oft im Vorfeld betroffen.